Йога Reflex с Ириной Нельсон (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.82019, Йога Reflex с Ириной Нельсон. Серия 3
ТВ-шоу18+
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О сериале
Йога Reflex с Ириной Нельсон — обучающий курс кундалини-йоги от лидера группы Reflex. Каждая программа состоит из статических и динамических упражнений, а также дыхательных практик, направленных на совершенствование и омоложение тела и духа.
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