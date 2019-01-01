Йога Reflex с Ириной Нельсон (сериал, 2019) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
2019, Йога Reflex с Ириной Нельсон. Серия 11
ТВ-шоу18+
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Сюжет
Йога Reflex с Ириной Нельсон — обучающий курс кундалини-йоги от лидера группы Reflex. Каждая программа состоит из статических и динамических упражнений, а также дыхательных практик, направленных на совершенствование и омоложение тела и духа.
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