Йога Reflex с Ириной Нельсон (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Йога Reflex с Ириной Нельсон. Серия 1
Йога Reflex с Ириной Нельсон
1-й сезон
1-я серия

ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Йога Reflex с Ириной Нельсон — обучающий курс кундалини-йоги от лидера группы Reflex. Каждая программа состоит из статических и динамических упражнений, а также дыхательных практик, направленных на совершенствование и омоложение тела и духа.

Россия
ТВ-шоу
25 мин / 00:25

