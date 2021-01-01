Йешильчам (сериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Пышная историческая драма о киноиндустрии Турции 60-х годов. Продюсер Семих Атес, несмотря на отличную репутацию и профессиональные качества, теряет свою студию по производству фильмов. Он не сдается и вместе с верными товарищами основывает новую компанию. Там Атес планирует снять масштабную картину, которая выведет их в лидеры индустрии. Но для этого ему нужно убедить поучаствовать в авантюре свою бывшую жену Минэ, успевшую стать востребованной актрисой, ее частого экранного партнера, кинозвезду Айхана Ышика, а также знаменитого режиссера Атыфа Йылмаза. Погрузитесь в закулисье золотого века турецкого кино, посмотрев сериал «Йешильчам» (2021) на русском языке онлайн в видеосервисе Wink.



