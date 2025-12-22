Йеллоустоун (сериал, 2018) сезон 5 серия 12 смотреть онлайн

Сериал «Йеллоустоун» дрейфует на стыке нескольких жанров: современного вестерна, семейной саги и политической драмы. Это история противостояния семьи землевладельца крупному бизнесу, коррумпированным политикам и представителям коренных народов Америки.



В центре повествования семья Даттонов, которая владеет ранчо у границ Йеллоустонского национального парка. Все, чего хочет глава семейства Джон, — сохранить привычный уклад жизни и передать землю по наследству детям. А чего хотят дети, Даттона не особо интересует. И пока одни наследники стремятся завоевать расположение отца, другие жаждут обрести свободу. Конфликт ценностей и поколений приводит к серьезному эмоциональному напряжению внутри семьи, из-за чего предсказать, как будут развиваться события в дальнейшем, практически невозможно.



Тем, кто испытывает неизбывную тоску по Америке времен заселения фронтира и сокрушается, что старикам в этой стране больше нет места, смотреть «Йеллоустоун» обязательно. Сериал наверняка понравится и тем, кто любит красивые пейзажи и игру Кевина Костнера.

