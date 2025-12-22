Йеллоустоун (сериал, 2018) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сериал «Йеллоустоун» дрейфует на стыке нескольких жанров: современного вестерна, семейной саги и политической драмы. Это история противостояния семьи землевладельца крупному бизнесу, коррумпированным политикам и представителям коренных народов Америки.
В центре повествования семья Даттонов, которая владеет ранчо у границ Йеллоустонского национального парка. Все, чего хочет глава семейства Джон, — сохранить привычный уклад жизни и передать землю по наследству детям. А чего хотят дети, Даттона не особо интересует. И пока одни наследники стремятся завоевать расположение отца, другие жаждут обрести свободу. Конфликт ценностей и поколений приводит к серьезному эмоциональному напряжению внутри семьи, из-за чего предсказать, как будут развиваться события в дальнейшем, практически невозможно.
Тем, кто испытывает неизбывную тоску по Америке времен заселения фронтира и сокрушается, что старикам в этой стране больше нет места, смотреть «Йеллоустоун» обязательно. Сериал наверняка понравится и тем, кто любит красивые пейзажи и игру Кевина Костнера.
Рейтинг
- Режиссёр
Тейлор
Шеридан
- КВРежиссёр
Кристина
Ворос
- Режиссёр
Гай
Ферленд
- СТРежиссёр
Стефен
Т. Кэй
- Актёр
Кевин
Костнер
- Актёр
Уэс
Бентли
- ФДАктёр
Форри
Дж. Смит
- БМАктёр
Брекен
Мэрилл
- Актриса
Келси
Эсбиль
- Актёр
Коул
Хаузер
- ЛГАктёр
Люк
Граймс
- ГБАктёр
Гил
Бирмингем
- КРАктриса
Келли
Райлли
- ЙМСценарист
Йен
МакКаллок
- ЭДСценарист
Эрик
Джей Бек
- ДГПродюсер
Дэвид
Глассер
- Продюсер
Арт
Линсон
- Продюсер
Кевин
Костнер
- ДЛПродюсер
Джон
Линсон
- РДХудожница
Рут
Де Йонг
- КУХудожник
Кэри
Уайт
- ИБХудожница
Ивонн
Бадрикс
- ГРМонтажёр
Гари
Роач
- ЧГМонтажёр
Чад
Галстер
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер