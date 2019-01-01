Явление (2019). Сезон 1. Серия 12
Явление (2019)
1-й сезон
12-я серия

Явление (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

2019, Emergence
Фантастика, Мистика18+

О сериале

Офицерша полиции Джон Эванс берет опеку над восьмилетней Пайпер. Девочка выжила в авиакатастрофе, но совсем ничего не помнит о случившемся. Само собой, все трагедия была неслучайной, и вот провинциальная полицейская оказывается в центре масштабного заговора.

Страна
США
Жанр
Мистика, Фантастика, Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
7.2 IMDb

