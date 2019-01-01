Явление (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

WinkСериалыЯвление (2019)1-й сезон12-я серия
2019, Emergence
Фантастика, Мистика18+
О сериале
Офицерша полиции Джон Эванс берет опеку над восьмилетней Пайпер. Девочка выжила в авиакатастрофе, но совсем ничего не помнит о случившемся. Само собой, все трагедия была неслучайной, и вот провинциальная полицейская оказывается в центре масштабного заговора.
СтранаСША
ЖанрМистика, Фантастика, Драма
КачествоSD
Время41 мин / 00:41
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Пол
Макгиган
- ДМРежиссёр
Дж.
Миллер Тобин
- ПКРежиссёр
Патрисия
Кардосо
- СФРежиссёр
Сидни
Фриланд
- Актриса
Эллисон
Толман
- АСАктриса
Алекса
Суинтон
- ОЙАктёр
Овайн
Йомэн
- ЭААктриса
Эшли
Ауфдерхайд
- Актёр
Роберт
Бэйли мл.
- ЗГАктриса
Забрина
Гевара
- Актёр
Дональд
Фэйсон
- Актёр
Клэнси
Браун
- МДАктриса
Мария
Диззия
- ЭЯАктриса
Эванджелин
Янг
- ТБСценарист
Тара
Баттерз
- МФСценарист
Мишель
Фазекас
- ДХСценарист
Дэвид
Х. Гудман
- ТБПродюсер
Тара
Баттерз
- МФПродюсер
Мишель
Фазекас
- Продюсер
Пол
Макгиган
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- КМХудожник
Карлос
Менендес
- КМХудожник
Кэбот
Маккаллен
- МКМонтажёр
Мойра
Кори
- ЭММонтажёр
Энди
Морриш
- РХОператор
Роберт
Хэмпфри
- ШМОператор
Шон
Морер
- БНКомпозитор
Блейк
Нили