Явился (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2021) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Явился (по версии Кураж-Бамбей). Сезон 2. Серия 1
Явился (по версии Кураж-Бамбей)
2-й сезон
1-я серия

7.72021, Back
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Британский ситком с истинно английским черным юмором в остроумной озвучке по версии Кураж-Бамбей. После смерти своего отца Лори 42-летний Стивен собирается стать владельцем семейного паба. Как вдруг на похоронах появляется Эндрю – бывший воспитанник Лори, который когда-то жил в их семье. Он быстро очаровывает всех вокруг, и лишь Стивен не спешит радоваться возвращению приeмного брата. Он уверен, что тот мечтает отнять у него паб, близких и, возможно, даже жизнь.

