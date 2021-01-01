Явился (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2021) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Британский ситком с истинно английским черным юмором в остроумной озвучке по версии Кураж-Бамбей. После смерти своего отца Лори 42-летний Стивен собирается стать владельцем семейного паба. Как вдруг на похоронах появляется Эндрю – бывший воспитанник Лори, который когда-то жил в их семье. Он быстро очаровывает всех вокруг, и лишь Стивен не спешит радоваться возвращению приeмного брата. Он уверен, что тот мечтает отнять у него паб, близких и, возможно, даже жизнь.



