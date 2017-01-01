Явился (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Явился (по версии Кураж-Бамбей). Сезон 1. Серия 3
Явился (по версии Кураж-Бамбей)
1-й сезон
3-я серия

7.72017, Back
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Британский ситком с истинно английским черным юмором в остроумной озвучке по версии Кураж-Бамбей. После смерти своего отца Лори 42-летний Стивен собирается стать владельцем семейного паба. Как вдруг на похоронах появляется Эндрю – бывший воспитанник Лори, который когда-то жил в их семье. Он быстро очаровывает всех вокруг, и лишь Стивен не спешит радоваться возвращению приeмного брата. Он уверен, что тот мечтает отнять у него паб, близких и, возможно, даже жизнь.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

