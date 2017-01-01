Явился (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Британский ситком с истинно английским черным юмором в остроумной озвучке по версии Кураж-Бамбей. После смерти своего отца Лори 42-летний Стивен собирается стать владельцем семейного паба. Как вдруг на похоронах появляется Эндрю – бывший воспитанник Лори, который когда-то жил в их семье. Он быстро очаровывает всех вокруг, и лишь Стивен не спешит радоваться возвращению приeмного брата. Он уверен, что тот мечтает отнять у него паб, близких и, возможно, даже жизнь.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Драма
КачествоFull HD
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb
- БПРежиссёр
Бен
Палмер
- ДМАктёр
Дэвид
Митчелл
- РУАктёр
Роберт
Уэбб
- ЛБАктриса
Луиза
Брили
- ПДАктриса
Пенни
Дауни
- ДГАктриса
Джессика
Ганнинг
- ОМАктёр
Оливер
Молтман
- ДМАктёр
Джеффри
МакГайверн
- ОПАктриса
Оливия
Пуле
- ДМАктёр
Джон
Макмиллан
- СБСценарист
Саймон
Блэкуэлл
- УССценарист
Уилл
Смит
- ЙМСценарист
Йен
Мартин
- ДФСценарист
Джон
Финнемор
- КАПродюсер
Кентон
Аллен
- СБПродюсер
Саймон
Блэкуэлл
- НБХудожник
Нил
Барнс
- ДЛХудожник
Дик
Ланн
- УУМонтажёр
Уильям
Уэбб