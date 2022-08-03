Ясновидец (сериал, 2014) сезон 8 серия 6 смотреть онлайн

Шон - молодой консультант полиции в Санта-Барбаре, чья тонко развитая наблюдательность и неординарные дедуктивные способности позволяют убедить всех в том, что он ясновидящий. Шон, используя свои уникальные навыки, вместе со своим другом Гасом помогает расследовать сложные уголовные дела.

