Ясновидец. Сезон 7. Серия 8
Wink
Детям
Ясновидец
7-й сезон
8-я серия

Ясновидец (сериал, 2013) сезон 7 серия 8 смотреть онлайн

2013, Psych
Комедия, Криминал12+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Шон, чья тонко развитая наблюдательность и неординарные дедуктивные способности позволяют убедить всех в том, что он ясновидящий. Шон, используя свои уникальные навыки, вместе со своим другом Гасом помогает расследовать сложные уголовные дела.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ясновидец»