Ясновидец. Сезон 6. Серия 5
Wink
Детям
Ясновидец
6-й сезон
5-я серия

Ясновидец (сериал, 2011) сезон 6 серия 5 смотреть онлайн

2011, Psych
Комедии, Криминал12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Шон, чья тонко развитая наблюдательность и неординарные дедуктивные способности позволяют убедить всех в том, что он ясновидящий. Шон, используя свои уникальные навыки, вместе со своим другом Гасом помогает расследовать сложные уголовные дела.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Криминал, Детективы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ясновидец»