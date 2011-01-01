Ясновидец. Сезон 6. Серия 3
Wink
Детям
Ясновидец
6-й сезон
3-я серия

Ясновидец (сериал, 2011) сезон 6 серия 3 смотреть онлайн

2011, Psych
Комедия, Детектив12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Шон, чья тонко развитая наблюдательность и неординарные дедуктивные способности позволяют убедить всех в том, что он ясновидящий. Шон, используя свои уникальные навыки, вместе со своим другом Гасом помогает расследовать сложные уголовные дела.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ясновидец»