Ясновидец. Сезон 1. Серия 7
Wink
Детям
Ясновидец
1-й сезон
7-я серия

Ясновидец (сериал, 2006) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2006, Psych
Комедия, Криминал12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Шон - молодой консультант полиции в Санта-Барбаре, чья тонко развитая наблюдательность и неординарные дедуктивные способности позволяют убедить всех в том, что он ясновидящий. Шон, используя свои уникальные навыки, вместе со своим другом Гасом помогает расследовать сложные уголовные дела.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ясновидец»