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Ящик Пандоры (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2011, Ящик Пандоры. Серия 2
Мелодрамы18+

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Сюжет

История о жизни семьи Всеволода и Анны Ларионовых. Они решают взять на воспитание детей из детского. Супруги скрывают, что дети им не родные. Все документы по усыновлению они хранят в шкатулке, которую шутливо кличут «ящик Пандоры». Но судьбе угодно, чтобы правда вышла на поверхность и дети всe узнали.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ящик Пандоры»