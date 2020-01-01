7 класс. География (сериал, 2020) сезон 13 серия 15 смотреть онлайн

Сюжет

В ходе занятия мы совершим путешествие по странам Евразии. Узнаем о Стране восходящего солнца Японии, дадим характеристику ее географическому положению, климатическим особенностям, населению и культуре.



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