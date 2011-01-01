WinkДетям7 класс. Всеобщая историяВсеобщая историяЯпония в эпоху правления династии Токугава
7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн
6.32011, Япония в эпоху правления династии Токугава
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+8 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 1
- 0+17 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 2
- 0+19 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 3
- 0+8 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 4
- 0+13 мин
7 класс. Всео�бщая история
Сезон 4 Серия 5
- 0+13 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 6
- 0+16 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 7
- 0+13 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 8
- 0+14 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 9
- 0+9 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 10
- 0+7 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 11
- 0+19 мин
7 класс. Вс�еобщая история
Сезон 4 Серия 12
- 0+18 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 13
- 0+17 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 14
Сюжет
На данном уроке вы познакомитесь с самобытной культурой и историей Японии. Япония в XVII;XIX веках ; это страна храбрых и отважных самураев, ремесленников, изготавливающих оригинальные товары, купцов, занимающихся торговлей, а также крестьян, у которых, как и в других странах в это время, было самое незавидное положение. На данном уроке вы узнаете о Японии периода правления династии Токугава, находившейся на троне около 250 лет. Это время закрытия японских границ и самобытного развития Японии. Только император Муцухито откроет японские границы, но это произойдет значительно позже.
Сериал Япония в эпоху правления династии Токугава 4 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.