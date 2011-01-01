Япония в эпоху правления династии Токугава
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Детям
7 класс. Всеобщая история
Всеобщая история
Япония в эпоху правления династии Токугава

7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

6.32011, Япония в эпоху правления династии Токугава
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Европа и мир в конце XV-XVII вв.Европейские государства в XVI-XVII вв.: реформация и абсолютизмАнглийская революция XVII векаВсеобщая история

Сюжет

На данном уроке вы познакомитесь с самобытной культурой и историей Японии. Япония в XVII;XIX веках ; это страна храбрых и отважных самураев, ремесленников, изготавливающих оригинальные товары, купцов, занимающихся торговлей, а также крестьян, у которых, как и в других странах в это время, было самое незавидное положение. На данном уроке вы узнаете о Японии периода правления династии Токугава, находившейся на троне около 250 лет. Это время закрытия японских границ и самобытного развития Японии. Только император Муцухито откроет японские границы, но это произойдет значительно позже.

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