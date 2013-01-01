8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

На данном уроке речь пойдет о стране Восходящего Солнца. Япония с древности и примерно до XVII;XVIII вв. не отличалась особым экономическим, политическим и социальным развитием и была традиционным государством. Почему же в середине XIX ; начале XX вв. она сделала такой стремительный скачок и буквально за 50 лет из аутсайдеров мировой цивилизации вырвалась в бесспорные лидеры во всех сферах жизни страны? Эту загадку вы разгадаете, изучив урок «Япония на пути модернизации». О том, как Япония превратилась из отсталой закрытой страны в мощную мировую державу, а также о предпосылках и причинах этого говорится в данном уроке.





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