Япония (2019). Серия 9
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Япония (2019)
1-й сезон
9-я серия

Япония (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2019, Japan
Документальный18+

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О сериале

Мы отправляемся в увлекательное путешествие по самым интересным регионам Японии, чтобы по достоинству оценить уникальный баланс традиций и современности этой страны. Нас ждут неоновые мегаполисы, отдаленные острова и места проведения Олимпийских игр.

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Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Время
44 мин / 00:44

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