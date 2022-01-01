Янычар (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

XVII век. Европа убеждает султана Османской империи Мехмета, что Русское государство готовится объявить ему войну. Царь Федор Иоаннович, пытаясь предотвратить конфликт, отправляет Мехмету письмо вместе со своим послом. Коварный визирь похищает Анну, посольскую дочь, требуя письмо в качестве выкупа. Тем временем в плену Анна встречает янычара — бывшего казака Алeху, который задумал план побега.



Сериал Янычар 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.