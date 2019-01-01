ЯнаСупер (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

ЯнаСупер. Сезон 1. Серия 1
ЯнаСупер (сериал, 2019) сезон 1 серия 1

6.6
2019, ЯнаСупер. Сезон 1. Серия 1
ТВ-шоу
18+

О сериале

Проект станет пропуском в ту часть жизни богатых и знаменитых, которая, как правило, скрыта от посторонних глаз. Одна из самых влиятельных персон российского шоу-бизнеса Яна Рудковская решилась пустить камеры в свой дом, семью, личную и творческую жизнь, чтобы рассказать о себе всю правду.

Россия
ТВ-шоу
47 мин

