Ян Сяонянь vs Карла Эспарза
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UFC Fight Night Las Vegas 27
UFC Fight Night Las Vegas 27
Ян Сяонянь vs Карла Эспарза

UFC Fight Night Las Vegas 27 (сериал, 2021) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Спорт18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Поединок в легчайшем весе между Робом Фонтом (#3 рейтинга) и Коди Гарбрандтом (#4 рейтинга) возглавил турнир. Роб Фонт идет на серии из трех побед, но свое последнее поражение он потерпел от Рафаэля Ассунсао, которого Коди Гарбрандт отправил в нокаут во втором раунде.

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Жанр
Спорт
Время
42 мин / 00:42

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