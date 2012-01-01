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ЯЛТА 45 (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2012, Ялта-45. 3 серия
12+

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Сюжет

Январь 1945 года. В Ялте полным ходом идет подготовка к встрече лидеров антигитлеровской коалиции: Сталина, Рузвельта и Черчилля. Спецслужбы союзников работают сообща, чтобы обеспечить первым лицам полную безопасность. Тревожатся они не зря: в городе действительно затаилась группа диверсантов, планирующая теракт. На их след выходят контрразведчик Турок, местный следователь Жора Маркаров и майор американской разведки Джон Уилби.

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