WinkДетям1 класс. Окружающий мирПрирода и её сезонные измененияЯгодные растения. Разнообразие садовых и лесных ягод
1 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн
6.72020, Ягодные растения. Разнообразие садовых и лесных ягод
Образовательные18+
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О сериале
На этом уроке будет рассмотрена тема: «Ягодные растения. Разнообразие садовых и лесных ягод». В ходе урока мы узнаем, в результате чего и у каких растений появляются ягоды, как они подразделяются между собой. Выясним, какие ягоды можно встретить в саду и в лесу. Также будут изучены дикорастущие и культурные ягодные растения.
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