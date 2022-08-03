1 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн

На этом уроке будет рассмотрена тема: «Ягодные растения. Разнообразие садовых и лесных ягод». В ходе урока мы узнаем, в результате чего и у каких растений появляются ягоды, как они подразделяются между собой. Выясним, какие ягоды можно встретить в саду и в лесу. Также будут изучены дикорастущие и культурные ягодные растения.



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