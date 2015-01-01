Яд. Достижение эволюции. Серия 3
Wink
Детям
Яд. Достижение эволюции
1-й сезон
3-я серия

Яд. Достижение эволюции (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2015, Яд. Достижение эволюции. Серия 3
Документальный6+

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О сериале

Земля эволюционировала миллиарды лет. Чтобы выживать и размножаться, каждый вид должен адаптироваться. Растения и животные нападают и защищаются, используя яд не по своей воле — такими их сотворила природа. Яд обладает огромной силой, но он не всемогущ.

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Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

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