Я знаю, кто ты. Серия 8
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Я знаю, кто ты
1-й сезон
8-я серия

Я знаю, кто ты (сериал, 2017) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2017, Sé quién eres
Детективы, Триллеры18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Известный адвокат по уголовным делам, профессор университета, Хуан Элиас приходит в себя посреди трассы после серьeзной автомобильной аварии. В машине найдены следы крови и мобильный его племянницы, которую после случившегося больше никто не видел.

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Информация

Страна
Испания
Качество
SD
Жанры
Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Я знаю, кто ты»

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