Я знаю, кто ты (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.52017, Sé quién eres
Детектив, Триллер18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Известный адвокат по уголовным делам, профессор университета, Хуан Элиас приходит в себя посреди трассы после серьeзной автомобильной аварии. В машине найдены следы крови и мобильный его племянницы, которую после случившегося больше никто не видел.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Пау
Фрейксас
- ХЛРежиссёр
Хоакин
Льямас
- ХКРежиссёр
Хорхе
Койра
- СКРежиссёр
Сильвия
Кер
- ФГАктёр
Франсеск
Гарридо
- Актриса
Бланка
Портильо
- АФАктриса
Аида
Фольч
- КФАктёр
Карлес
Франсино
- АДАктёр
Антонио
Дечент
- ННАктёр
Нанчо
Ново
- Актриса
Эва
Сантоларья
- МРАктёр
Мартиньо
Ривас
- АМАктёр
Алекс
Моннер
- НФАктриса
Ноа
Фонтанальс
- ПКСценарист
Пол
Кортеканс
- Сценарист
Пау
Фрейксас
- ИМСценарист
Иван
Меркаде
- ЭССценарист
Эдуард
Сола
- ЛФПродюсер
Лаура
Фернандес Бритес
- Продюсер
Карлос
Фернандес
- Продюсер
Пау
Фрейксас
- ХСХудожник
Хоан
Сабате
- РЭМонтажёр
Рехино
Эрнандес
- МРМонтажёр
Марти
Рока
- ГдМонтажёр
Гильермо
де ла Каль
- ДГМонтажёр
Давид
Гальярт
- ХЭОператор
Хулиан
Элисальде
- Композитор
Арнау
Батальер