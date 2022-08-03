Я знаю, кто ты. Серия 15
Wink
Сериалы
Я знаю, кто ты
1-й сезон
15-я серия

Я знаю, кто ты (сериал, 2017) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

2017, Sé quién eres
Детектив, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Известный адвокат по уголовным делам, профессор университета, Хуан Элиас приходит в себя посреди трассы после серьeзной автомобильной аварии. В машине найдены следы крови и мобильный его племянницы, которую после случившегося больше никто не видел.

Страна
Испания
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Я знаю, кто ты»