2021, Я же говорила шоу. Сезон 1. Серия 4
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Я же говорила шоу (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+40 мин
Я же говорила шоу
Сезон 1 Серия 1
- 18+32 мин
Я же говорила шоу
Сезон 1 Серия 2
- 18+47 мин
Я же говорила шоу
Сезон 1 Серия 3
- 18+33 мин
Я же говорила шоу
Сезон 1 Серия 4
- 18+38 мин
Я же говорила шоу
Сезон 1 Серия 5
- 18+38 мин
Я же говорила шоу
Сезон 1 Серия 6
- 18+36 мин
Я же говорила шоу
Сезон 1 Серия 7
- 18+46 мин
Я же говорила шоу
Сезон 1 Серия 8
- 18+35 мин
Я же говорила шоу
Сезон 1 Серия 9
- 18+35 мин
Я же говорила шоу
Сезон 1 Серия 10
- 18+38 мин
Я же говорила шоу
Сезон 1 Серия 11
О сериале
Развлекательное ток-шоу, в котором Леля Гущина, Катя Моргунова и Ксюша Корнева проверят Андрея Бебуришвили, Расула Чабдарова и других мужчин на понимание женской природы. Чем хуже гость улавливает женскую логику, тем больше неудобных вопросов про прекрасный пол его ждет. В финале каждого выпуска зрительницы в зале будут выносить бескомпромиссный вердикт путем голосования.