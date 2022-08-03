Я выбираю спорт (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Программа «Я выбираю спорт» разработана совместно с профессиональным тренером, мастером спорта Максимом Рагузиным. Тренировки составлены таким образом, чтобы приступить к ним можно было с любым уровнем физической подготовки, также тренировки не требуют дополнительного инвентаря. Заниматься родители могут совместно с детьми. Программа мотивирует всех членов семьи к активному образу жизни, совместные спортивные тренировки объединяют всю семью, улучшают настроение и повышают активность.

