Я вешу 300 кг (сериал, 2013) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
6.72013, My 600-lb Life
ТВ-шоу12+
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Сюжет
Программа рассказывает о людях, страдающих лишним весом. Но это не просто парочка лишний килограммов, здесь речь идет от нескольких десятков до сотен килограмм. Каждая история уникальна и заслуживает того, чтобы ее рассказали.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb