Оливия
Wink
Детям
Я вешу 300 кг
2-й сезон
Оливия

Я вешу 300 кг (сериал, 2013) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

6.72013, My 600-lb Life
ТВ-шоу12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Программа рассказывает о людях, страдающих лишним весом. Но это не просто парочка лишний килограммов, здесь речь идет от нескольких десятков до сотен килограмм. Каждая история уникальна и заслуживает того, чтобы ее рассказали.

Сериал Оливия 2 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb