Я вешу 300 кг (сериал, 2013) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
6.72013, My 600-lb Life
ТВ-шоу12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Программа рассказывает о людях, страдающих лишним весом. Но это не просто парочка лишний килограммов, здесь речь идет от нескольких десятков до сотен килограмм. Каждая история уникальна и заслуживает того, чтобы ее рассказали.
Сериал Оливия 2 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb