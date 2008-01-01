Я - путешественник. Серия 12
Wink
Сериалы
Я - путешественник
1-й сезон
12-я серия

Я - путешественник (сериал, 2008) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

2008, Я - путешественник. Серия 12
ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Полезное трэвел-шоу от канала «Рен ТВ». Программа расскажет всe о том, как грамотно спланировать и удачно осуществить любое путешествие. Вы узнаете, как рассчитать бюджет поездки, как разработать маршрут таким образом, чтобы всe посмотреть и при этом отдохнуть, и многое другое.

Сериал Я - путешественник 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг