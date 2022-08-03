Я передумала (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сборник короткометражных фильмов о проблемах современных женщин, созданный выпускницами МШК. Новелла «Прощай, Амстердам!» рассказывает о молодой паре, которая придерживается ЗОЖ, пытается экологично общаться и мечтает уехать в Европу, но оставляет эти планы после инцидента в супермаркете. Героиня короткометражки «Урюк и курага» едет из Москвы в город детства навестить родителей и сталкивается со старыми травмами. Фильм «Парад планет» воплощает страх заблудиться в незнакомом месте без денег, а «Шесть два восемь» – фразу Воланда о том, что со своими желаниями следует быть осторожным.

