Я ненавижу Сьюзи (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Звезда «Тайного дневника девушки по вызову» Билли Пайпер иронизирует над миром селебрити в новом комедийном сериале. Актриса Сьюзи Пиклс становится жертвой хакеров: ее смартфон взламывают и весь мир теперь может хорошенько рассмотреть компрометирующие фото. Вместе с подругой и менеджером Наоми Сьюзи в панике пытается спасти свою карьеру и брак.



Сериал Я ненавижу Сьюзи 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.