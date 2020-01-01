Я ненавижу Сьюзи. Сезон 1. Серия 6
Я ненавижу Сьюзи (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.22020, I Hate Suzie
Драма, Комедия18+

О сериале

Звезда «Тайного дневника девушки по вызову» Билли Пайпер иронизирует над миром селебрити в новом комедийном сериале. Актриса Сьюзи Пиклс становится жертвой хакеров: ее смартфон взламывают и весь мир теперь может хорошенько рассмотреть компрометирующие фото. Вместе с подругой и менеджером Наоми Сьюзи в панике пытается спасти свою карьеру и брак.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
37 мин / 00:37

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

