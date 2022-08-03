Я ненавижу Сьюзи (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Звезда «Тайного дневника девушки по вызову» Билли Пайпер иронизирует над миром селебрити в новом комедийном сериале. Актриса Сьюзи Пиклс становится жертвой хакеров: ее смартфон взламывают и весь мир теперь может хорошенько рассмотреть компрометирующие фото. Вместе с подругой и менеджером Наоми Сьюзи в панике пытается спасти свою карьеру и брак.

