Шоу, в котором подростки говорят о том, что их волнует — своими словами и без давления. Темой каждого выпуска будет актуальная подростковая проблема: о буллинге, наркотиках и проблемах с родителями расскажут гости, которые столкнулись с этим явлениям. Молодая команда ведущих из блогеров и журналистов поможет создать безопасное пространство для трудного разговора.

