Я могу уничтожить тебя (сериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Арабелла Эссиуеду ведет весьма богемную жизнь в Лондоне: тусуется с друзьями и пишет дебютную книгу, где планирует выступить голосом своего поколения. Однако радужные планы ломает страшный инцидент в ночном клубе, после которого жизнь Арабеллы меняется бесповоротно.



