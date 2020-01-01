Я могу уничтожить тебя (сериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Арабелла Эссиуеду ведет весьма богемную жизнь в Лондоне: тусуется с друзьями и пишет дебютную книгу, где планирует выступить голосом своего поколения. Однако радужные планы ломает страшный инцидент в ночном клубе, после которого жизнь Арабеллы меняется бесповоротно.
Сериал Я могу уничтожить тебя 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрДрама
Время29 мин / 00:29
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
8.1 IMDb
- СМРежиссёр
Сэм
Миллер
- Режиссёр
Михаэла
Коэл
- Актриса
Михаэла
Коэл
- ВОАктриса
Веруче
Опиа
- ПЭАктёр
Паапа
Эссьеду
- СУАктёр
Стивен
Уайт
- МЦАктёр
Маруане
Цотти
- ХУАктриса
Харриет
Уэбб
- АААктёр
Амл
Амин
- АДАктёр
Адам
Джеймс
- НУАктриса
Натали
Уолтер
- КГАктёр
Каран
Гилл
- Сценарист
Михаэла
Коэл
- РЭСценарист
Ронкей
Эдекелуэджо
- ФКПродюсер
Филип
Кларк
- Продюсер
Михаэла
Коэл
- ПКХудожник
Пол
Кросс
- ГБМонтажёр
Гай
Бенсли
- РКомпозитор
Рафферти