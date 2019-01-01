Я люблю тебя, теперь умри. Часть 2
Wink
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Я люблю тебя, теперь умри
1-й сезон
2-я серия

Я люблю тебя, теперь умри (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

7.92019, Tell Me a Story
Документальный18+

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О сериале

Летом 2014 года 18-летний американец Конрад Рой покончил с собой в черном пикапе у супермаркета. Последние месяцы жизни он общался только со своей девушкой — Мишель Картер, которая, как выяснила позже полиция, присылала ему странные сообщения, где убеждала парня отправиться на тот свет.

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Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb