Я люблю тебя, теперь умри (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
7.92019, Tell Me a Story
Документальный18+
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О сериале
Летом 2014 года 18-летний американец Конрад Рой покончил с собой в черном пикапе у супермаркета. Последние месяцы жизни он общался только со своей девушкой — Мишель Картер, которая, как выяснила позже полиция, присылала ему странные сообщения, где убеждала парня отправиться на тот свет.
Сериал Я люблю тебя, теперь умри 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb