Я иду тебя искать. Сезон 7. Серия 3
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Я иду тебя искать (сериал, 2021) сезон 7 серия 3 смотреть онлайн

2021, Я иду тебя искать. Сезон 7. Серия 3
Детектив, Криминал18+

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О сериале

Мила Пятница, без пяти минут выпускница юридической академии, попадает на практику в Управление МВД.

Первым ее делом становится убийство антиквара Власова. Главный подозреваемый найден без сознания рядом с убитым. Выясняется, что гибель антиквара как-то связана с делом 1983 года о пропаже старинных часов. Мила расследует трагические события прошлого, чтобы понять, что стало причиной нынешнего убийства и как с этим связан подозреваемый

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив

Рейтинг

7.5 КиноПоиск