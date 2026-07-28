Мила Пятница, без пяти минут выпускница юридической академии, попадает на практику в Управление МВД.



Первым ее делом становится убийство антиквара Власова. Главный подозреваемый найден без сознания рядом с убитым. Выясняется, что гибель антиквара как-то связана с делом 1983 года о пропаже старинных часов. Мила расследует трагические события прошлого, чтобы понять, что стало причиной нынешнего убийства и как с этим связан подозреваемый

