Я иду тебя искать (сериал, 2021) сезон 10 серия 4 смотреть онлайн
2021, Я иду тебя искать. Сезон 10. Серия 4
Детектив, Криминал18+
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О сериале
Мила Пятница, без пяти минут выпускница юридической академии, попадает на практику в Управление МВД.
Первым ее делом становится убийство антиквара Власова. Главный подозреваемый найден без сознания рядом с убитым. Выясняется, что гибель антиквара как-то связана с делом 1983 года о пропаже старинных часов. Мила расследует трагические события прошлого, чтобы понять, что стало причиной нынешнего убийства и как с этим связан подозреваемый
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