Я и все остальные (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Тристан постоянно пытается нащупать границы собственной свободы. Его желания безостановочно исполняются. Но к добру ли это? Так ли выглядит настоящая свобода? И как это влияет на отношения с друг�ими людьми?



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