Windows Linux OSX: преимущества и недостатки (личное мнение)
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Aleksey Samoilov
1-й сезон
Windows Linux OSX: преимущества и недостатки (личное мнение)

Aleksey Samoilov (сериал, 2021) сезон 1 серия 70 смотреть онлайн

5.42021, Windows Linux OSX: преимущества и недостатки (личное мнение)
Блог18+

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О сериале

Я работаю с Linux и свободным ПО около 10-ти лет, охотно изучаю аспекты десктопного применения Linux, а также люблю делиться полученными знаниями с другими.

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Жанр
Блог
Время
16 мин / 00:16

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