ՈՒԵՆՍԴԵՅ Wednesday (Уэнздей). Сезон 1. Серия 6
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ՈՒԵՆՍԴԵՅ Wednesday (Уэнздей)
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6-я серия

ՈՒԵՆՍԴԵՅ Wednesday (Уэнздей) (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.62022, ՈՒԵՆՍԴԵՅ Wednesday (Уэнздей). Сезон 1. Серия 6
Фэнтези, Комедия18+

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О сериале

Ուենսդեյը՝ Գոմեսի և Մորտիշա Ադամսների դուստրը, սովորում է Nevermore ակադեմիայում։ Նրան սպասում է էքստրասենսոր կարողությունների յուրացումը՝ տեղի սերիական մարդասպանին գտնելու, կանգնեցնելու և իր ծնողների գաղտնիքը բացահայտելու համար։

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Фэнтези, Детектив
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «ՈՒԵՆՍԴԵՅ Wednesday (Уэнздей)»