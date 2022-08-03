Взятка. Серия 3
Wink
Детям
Взятка
1-й сезон
3-я серия

Взятка (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

7.22018, Взятка. Серия 3
Комедия12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Гражданин предлагает следователю взятку, чтобы закрыть дело… о взятке. Но события разворачиваются непредсказуемо.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb