Взгляд. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Взгляд
1-й сезон
1-я серия

Взгляд (сериал, 1997) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

1997, The View
ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Пять женщин с совершенно разными взглядами на политику, Голливуд и его звёзд, а также на текущие события обсуждают эти и другие острые темы. Программа создана Барбарой Уолтерс, а в настоящее время её ведёт бессменная ведущая Вупи Голдберг.

Сериал Взгляд 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Взгляд»