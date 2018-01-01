Взгляд (сериал, 1987) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Программа «Взгляд» стала одним из символов перестройки. Она перевернула представление советских зрителей конца 1980-х о телевизионной журналистике и подаче новостных материалов. Раскованные молодые ведущие в почти домашней одежде, прямой эфир, острые материалы, современные видеоклипы в качестве «музыкальных пауз». Выпуски были в основном посвящены злободневным, социальным темам сегодняшнего дня. В эфир в качестве гостей приглашались политические деятели и популярные в СССР и России люди.



