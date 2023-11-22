Взбодрись (сериал, 2022) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

В центре сюжета этой драмы молодая девушка До Хэ И (Хан Чжи Хён), которая только что поступила в Университет Ёнхи. Поскольку девушка происходит из бедной семьи, она гордится тем, что стала студенткой престижного теологического факультета. Кроме того, До Хэ И активистка и является членом Клуба поддержки Университета Ёнхи «Theia». Но на самом деле ей приходится нелегко, потому что постоянно приходится совмещать учёбу и работу, чтобы сводит концы с концами и не попасть в долговую яму. Интересно, что До Хэ И присоединилась к группе поддержки «Theia», когда узнала, что таким образом может зарабатывать деньги.

